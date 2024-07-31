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الداخل الاسرائيليّ وردود الفعل بعد اغتيال هنية
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-31 | 08:15
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الداخل الاسرائيليّ وردود الفعل بعد اغتيال هنية
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الداخل الاسرائيليّ وردود الفعل بعد اغتيال هنية
نشر المكتب الاعلاميّ للحكومة الإسرائيلية صورة لرئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" إسماعيل هنية على فيسبوك وعلى جبهته عبارة "تم التخلص منه".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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