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اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-31 | 13:59
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اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية
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اسرائيل تقتل طفلين وثلاث سيدات في ضاحية بيروت الجنوبية
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