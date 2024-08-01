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اسرائيل تعلن مقتل الضيف الشهر الماضي وحماس تنفي
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-01 | 06:31
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اسرائيل تعلن مقتل الضيف الشهر الماضي وحماس تنفي
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اسرائيل تعلن مقتل الضيف الشهر الماضي وحماس تنفي
اسرائيل تعلن مقتل الضيف الشهر الماضي وحماس تنفي
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