الحكومة البريطانية تؤكد "عدم التسامح" مع عنف اليمين المتطرف

أكدت الحكومة البريطانية الأحد "عدم التسامح" مع الاضطرابات العنيفة بعد أن أوقفت الشرطة العشرات في مسيرات لليمين المتطرف عقب صدامات عنيفة.



وامتدت الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة حول حادث طعن جماعي أدى إلى مقتل ثلاث فتيات الأسبوع الماضي إلى بلدات ومدن عدة السبت، حيث واجه متظاهرون مناهضون للهجرة متظاهرين مناهضين لهم.



وأوقف نحو 90 شخصا بعد اندلاع مناوشات في العديد من المدن الإنكليزية، من بينها ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إضافة إلى بلفاست في إيرلندا الشمالية.