هذا ما في تفاصيل زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركيّ الشرق الأوسط

بدأ قائد القيادة المركزية للجيش الأميركيّ جولة، في الشرق الأوسط، لبحث الهجمات الإيرانية المحتملة ضد إسرائيل.



وجاء ذلك في خبر أورده موقع "أكسيوس" الأميركيّ، نقلًا عن مسؤولين أميركيين رفيعين.



وأوضح الموقع أنّ كوريلا وصل منطقة الشرق الأوسط، مساء السبت.