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اعضاء في لجنة الصحية النيابية جالوا على موقع الغارة في حارة حريك

تقارير نشرة الاخبار
2024-08-05 | 06:57
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اعضاء في لجنة الصحية النيابية جالوا على موقع الغارة في حارة حريك
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اعضاء في لجنة الصحية النيابية جالوا على موقع الغارة في حارة حريك

جال اعضاء في لجنة الصحية النيابية على موقع الغارة في حارة حريك واطلعوا على وضع مستشفى بهمن، الذي تضرر جزء من واجهته الخارجية.

وحملت الجولة رسائل سياسية، تفقدج خلالها النواب الجريح محمد فضل الله، والد الطفلين اللذين استشهدا في الغارة. 
 
 
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