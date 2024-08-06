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محادثات قائد القوات الاميركية تواصلت في تل أبيب... والإستعدادات الإسرائيلية قائمة
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-06 | 13:35
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محادثات قائد القوات الاميركية تواصلت في تل أبيب... والإستعدادات الإسرائيلية قائمة
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محادثات قائد القوات الاميركية تواصلت في تل أبيب... والإستعدادات الإسرائيلية قائمة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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