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o
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جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-07 | 13:45
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جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
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جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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