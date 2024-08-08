الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طبول الحرب تحرك الايجارات والبحث جارٍ عن ملاجئ

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-08 | 13:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طبول الحرب تحرك الايجارات والبحث جارٍ عن ملاجئ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طبول الحرب تحرك الايجارات والبحث جارٍ عن ملاجئ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

الحرب

الايجارات

والبحث

ملاجئ

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2024
دروز الجولان... تاريخ من النضال رفضًا للأسرلة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:49

المنتخب الأميركيّ في أولمبياد باريس يفوز بصعوبة بالغة جدًا

LBCI
آخر الأخبار
06:43

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربيّ المستحدث في ليمان مستهدفين أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابوا أهدافها بدقة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة

LBCI
أخبار دولية
06:43

عملية عسكرية هجومية جديدة في مدينة خان يونس

LBCI
أخبار دولية
06:38

تحليل لـ "سي ان ان" يسلط الضوء على جهود إقناع إيران بالعدول عن التصعيد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الألعاب الأولمبية: من حدث دينيّ الى حدث رياضيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في أميركا... المنافسة تشتدّ والتناقض يزداد بين حملتيّ هاريس وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

محمية طبيعية طالتها التعديات ومشاعات عامة حولها مخاتير الى ملكيات خاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان الرسمي مقصّر بجريمة باسكال سليمان واليكم الفضيحة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-17

هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة صيفية وجذابة... والجمهور يتفاعل! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

محمية طبيعية طالتها التعديات ومشاعات عامة حولها مخاتير الى ملكيات خاصة

LBCI
صحف اليوم
2024-08-05

مصادر "الأنباء الالكترونية": ردّ الحزب على إسرائيل قد يتركّز على استهداف منشآت حيوية في العمق الإسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
14:43

طائرات إف-22 الأميركية تصل إلى الشرق الأوسط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الألعاب الأولمبية: من حدث دينيّ الى حدث رياضيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في أميركا... المنافسة تشتدّ والتناقض يزداد بين حملتيّ هاريس وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

محمية طبيعية طالتها التعديات ومشاعات عامة حولها مخاتير الى ملكيات خاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان الرسمي مقصّر بجريمة باسكال سليمان واليكم الفضيحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الاعتداءت الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... يارين وحي المشاع وغيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طبول الحرب تحرك الايجارات والبحث جارٍ عن ملاجئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في الجزء الثاني من: الدروز بين الهوية العربية والاسرلة... ٥٠٪؜ من دروز الـ٤٨ يقاومون اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

دير الزور مُنطلق الحلّ الواسع في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

خطة تحاكي انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات... اسرائيل تتحضر لرد حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
15:30

معلومات الـ LBCI: سماع صوت قويّ عند أطراف بلدة مرياطة في قضاء زغرتا بالتزامن مع القصف الإسرائيليّ لمطار الشعيرات في حمص ما جعل أبناء المنطقة يعتقدون أنّ صاروخًا قد سقط في المنطقة ونتيجة المسح الأمنيّ للمنطقة الوعرة ليلًا لم يُعثر على أي جسم حتى الآن

LBCI
خبر عاجل
10:21

تأهل تاريخيّ لبطلة التايكواندو اللبنانية ليتيسيا عون إلى نصف نهائيّ اولمبياد باريس وهي بحاجة الى فوز واحد لضمان احراز ميدالية هي الاولى للبنان منذ العام ١٩٨٠

LBCI
خبر عاجل
14:58

ليتيسيا عون تحتل المركز الرابع في مسابقة التايكواندو في اولمبياد باريس وتخسر بالتالي فرصة احراز ميدالية للبنان

LBCI
خبر عاجل
11:16

على الرغم من خسارتها في النصف النهائي.. بطلة التايكواندو ليتيسيا عون أمام فرصة احراز ميدالية برونزية عند خوضها لاحقا مباراة تحديد المركز الثالث

LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت..واستقرار في سعر الغاز

LBCI
آخر الأخبار
00:52

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية هاجمت الليلة الماضية مقر قيادة لحزب الله في منطقة حناوية وبنية تحتية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان ومنصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب

LBCI
موضة وجمال
14:13

بعد الجدل وفتح تحقيق حكومي... مشاركة في مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا تعلن انسحابها وهذه القصة الكاملة!

LBCI
منوعات
15:27

"جهاز مناعتي هاجم طفلي عندما كان في رحمي"... ما حصل مع هذه الوالدة غريب وهذا مصير الجنين!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More