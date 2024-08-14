هل تنجح واشنطن في الحد من حجم الرد المتوقع من إيران وحزب الله؟

في المنطقة حركةٌ أميركية مكوكية متعددةُ الإتجاهات، في محاولةٍ لضبطِ الرد المُتوقَع على إسرائيل، والدفعِ بإتجاهِ وقفِ النار في غزة.

- هوكستين في بيروت

- وزيرُ الخارجية أنتوني بلينكن متأهبٌ للإنطلاقِ نحو المنطقة بعدما أرجأ زيارتَه أمس

- مستشارُ الرئيس لشؤونِ الشرق الاوسط Brett McGurk موجودٌ في القاهرة في مَهمةٍ أساسية هي حلُ أزمةِ معبرِ رفح، ومنها إلى الدوحة.

- مدير الـ CIA وليم بيرنز يستعد بدورِه للإنخراط في مفاوضاتِ صفقة الأسرى، المتوقعة الخميس في الدوحة، ووصولُه إلى المنطقة مُتوقَعٌ اليوم.



فهل تنجح واشنطن في الحد من حجمِ الرد المتوقع من إيران وحزبِ الله؟

والأهم، هل تنجح في إبرام صفقةٍ بعد التسريبات التي نُسبت إلى طهران ومعها حزبِ الله، أن شرط َعدمِ الرد هو إعلانُ وقفٍ فوريٍ ودائم للنار؟

وبالتالي، هل تنجحُ في إقناعِ بنيامين نتنياهو بالعدول عن الشروطِ المتواصلة التي يطرحها، وأبرزها ما يتعلق منها بالمعابر، وعودةِ الغَزيين الى الشمال؟

أسئلة تجيب عنها معطيات الساعات والايام المقبلة.