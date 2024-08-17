الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-17 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
0
min
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تركيا
واليونان
والإنسان
سببها
الأساسي
التالي
مقدمة النشرة المسائية 17-8-2024
٣٤ ركلة ترجيحية في مباراة واحدة ضمن تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
16:05
"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)
منوعات
16:05
"تم طردي من مقابلة عمل بسبب ملابسي!"... وهذا ما كانت ترتديه! (فيديو)
0
منوعات
15:51
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
منوعات
15:51
"تركت زوجي بعد 12 ساعة من زفافنا"... ما حصل مع هذه العروس غيّر حياتها وهذه قصتها!
0
أخبار دولية
15:50
زلزال بقوة 7.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية
أخبار دولية
15:50
زلزال بقوة 7.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية
0
آخر الأخبار
15:48
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال معارك وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
15:48
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال معارك وسط قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مرفأ جونية السياحي مساحة انمائية معطلة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مرفأ جونية السياحي مساحة انمائية معطلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:45
"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما
أمن وقضاء
15:45
"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما
0
صحف اليوم
2024-08-16
مصدر لبناني لـ "الأنباء الكويتية": استكشاف إمكانية ان يكون لبنان جزءا من مفاوضات الدوحة
صحف اليوم
2024-08-16
مصدر لبناني لـ "الأنباء الكويتية": استكشاف إمكانية ان يكون لبنان جزءا من مفاوضات الدوحة
0
آخر الأخبار
08:42
حريق نفايات واعشاب بين مطاعم على اوتوستراد ضبيه أدى الى زحمة سير خانقة
آخر الأخبار
08:42
حريق نفايات واعشاب بين مطاعم على اوتوستراد ضبيه أدى الى زحمة سير خانقة
0
اقتصاد
09:59
اتفاقيتان لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة رياح في خليج السويس
اقتصاد
09:59
اتفاقيتان لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة رياح في خليج السويس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مرفأ جونية السياحي مساحة انمائية معطلة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مرفأ جونية السياحي مساحة انمائية معطلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حمية من الجنوب يعلن احتكار أموال التزفيت للجنوب... ومن الشوف يتراجع عن أقواله
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حمية من الجنوب يعلن احتكار أموال التزفيت للجنوب... ومن الشوف يتراجع عن أقواله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حكم أمهز للـLBCI: الرد الإيراني ورد محور المقاومة آتٍ حتى لو توقف العدوان على غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حكم أمهز للـLBCI: الرد الإيراني ورد محور المقاومة آتٍ حتى لو توقف العدوان على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فيروس شلل الأطفال يهدد أطفال غزة... وإسرائيل ترفض دعوات الأمم المتحدة لتلقيحهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فيروس شلل الأطفال يهدد أطفال غزة... وإسرائيل ترفض دعوات الأمم المتحدة لتلقيحهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:19
كهرباء لبنان: خروج آخر مجموعة إنتاجية قسرا عن الشبكة جراء عدم تأمين مادة الغاز أويل
أخبار لبنان
08:19
كهرباء لبنان: خروج آخر مجموعة إنتاجية قسرا عن الشبكة جراء عدم تأمين مادة الغاز أويل
2
آخر الأخبار
16:44
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام إنتهت في غزة والمؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية بأن الوقت حان لصفقة الرهائن
آخر الأخبار
16:44
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام إنتهت في غزة والمؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية بأن الوقت حان لصفقة الرهائن
3
أخبار لبنان
01:12
أدرعي: غارة إسرائيلية على النبطية في لبنان استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله (فيديو)
أخبار لبنان
01:12
أدرعي: غارة إسرائيلية على النبطية في لبنان استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله (فيديو)
4
صحف اليوم
00:07
طلب من عون لهوكشتين (الاخبار)
صحف اليوم
00:07
طلب من عون لهوكشتين (الاخبار)
5
منوعات
05:33
"أنا اليوم مني بالمستشفى"... نارين بيوتي تكشف تطورات جديدة عن وضعها الصحي: ما تخافوا!
منوعات
05:33
"أنا اليوم مني بالمستشفى"... نارين بيوتي تكشف تطورات جديدة عن وضعها الصحي: ما تخافوا!
6
أمن وقضاء
23:36
سقوط شهداء في غارة اسرائيلية تستهدف تول في النبطية...
أمن وقضاء
23:36
سقوط شهداء في غارة اسرائيلية تستهدف تول في النبطية...
7
فنّ
06:05
"أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه؟"... تفاصيل صادمة بقضية وفاة ماثيو بيري: أطباء متورطون وما علاقة "ملكة الكيتامين"؟
فنّ
06:05
"أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه؟"... تفاصيل صادمة بقضية وفاة ماثيو بيري: أطباء متورطون وما علاقة "ملكة الكيتامين"؟
8
اسرار
23:51
أسرار الصحف 17-08-2024
اسرار
23:51
أسرار الصحف 17-08-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More