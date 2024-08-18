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o
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إدمان عالمي على الفحم الملوث
الكاتب:
ليا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-18 | 13:54
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إدمان عالمي على الفحم الملوث
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إدمان عالمي على الفحم الملوث
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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