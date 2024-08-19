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الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... خرق لجدار الصوت واستهداف مناطق عدّة

تقارير نشرة الاخبار
2024-08-19 | 13:35
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الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... خرق لجدار الصوت واستهداف مناطق عدّة
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الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... خرق لجدار الصوت واستهداف مناطق عدّة

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... خرق لجدار الصوت واستهداف مناطق عدّة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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