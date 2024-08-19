الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-19 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
0
min
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
اقتصاد
بتبييض
الأموال
وتمويل
الإرهاب
التحقيق
الخاصة
التالي
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-08-2024
عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
حال الطقس
03:46
إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة عالية... إليكم الطقس بالتفاصيل
حال الطقس
03:46
إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة عالية... إليكم الطقس بالتفاصيل
0
أخبار دولية
03:35
أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
أخبار دولية
03:35
أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 3 صواريخ و25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
0
أخبار دولية
03:22
الصين تعتزم تعزيز صندوق الضمان الإجتماعي ليصبح أكبر وأقوى لمساعدة كبار السن
أخبار دولية
03:22
الصين تعتزم تعزيز صندوق الضمان الإجتماعي ليصبح أكبر وأقوى لمساعدة كبار السن
0
آخر الأخبار
03:22
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي لطلوسة في قضاء مرجعيون ومثلث باب الثنية في الخيام
آخر الأخبار
03:22
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي لطلوسة في قضاء مرجعيون ومثلث باب الثنية في الخيام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:08
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
اقتصاد
02:08
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
0
صحة وتغذية
2024-08-17
لتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب... تناولوا هذه الفواكه يومياً (فيديو)
صحة وتغذية
2024-08-17
لتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب... تناولوا هذه الفواكه يومياً (فيديو)
0
عالم الطبخ
10:00
تعلموا طريقة تحضير الدجاج المشوي مع الفطر والبصل مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:00
تعلموا طريقة تحضير الدجاج المشوي مع الفطر والبصل مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
00:09
بايدن: نعمل على وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء هذه الحرب
آخر الأخبار
00:09
بايدن: نعمل على وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء هذه الحرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
0
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في اللوحات الاعلانية: عشوائية التركيب خطر على السلامة العامة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في اللوحات الاعلانية: عشوائية التركيب خطر على السلامة العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جمعية المصارف تحذر من اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جمعية المصارف تحذر من اللائحة الرمادية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
2
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
3
منوعات
04:29
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
منوعات
04:29
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
4
منوعات
09:40
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
منوعات
09:40
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
5
أخبار لبنان
06:30
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
أخبار لبنان
06:30
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
6
صحة وتغذية
07:45
استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم
صحة وتغذية
07:45
استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم
7
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
8
فنّ
06:00
"بموقفها ده اشترتني طول عمري"... شيرين تتحدث عن هيفا: سأبقى ممتنة لها حتى مماتي وهذا ما فعلته معي!
فنّ
06:00
"بموقفها ده اشترتني طول عمري"... شيرين تتحدث عن هيفا: سأبقى ممتنة لها حتى مماتي وهذا ما فعلته معي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More