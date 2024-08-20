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صفقة تبادل الأسرى... تفاؤل مشوب بالقلق وعدم اليقين

تقارير نشرة الاخبار
2024-08-20 | 13:33
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صفقة تبادل الأسرى... تفاؤل مشوب بالقلق وعدم اليقين
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صفقة تبادل الأسرى... تفاؤل مشوب بالقلق وعدم اليقين

صفقة تبادل الأسرى... تفاؤل مشوب بالقلق وعدم اليقين  
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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