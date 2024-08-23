حادث مأساوي على طريق الأرز - بشري القديمة... وهذا ما قاله خبير في إدارة السلامة المرورية للـLBCI

توفيت عائلة بأكملها، مكونة من 5 أفراد، رجل وزوجته و3 أولاد، من آل طوق، اثر تدهور سيارتهم على طريق الأرز - بشري القديمة، منحدر مغارة قاديشا.



الحادث المفجع أعاد إلى الواجهة السؤال عن معايير سلامة الطرق في لبنان.



فماذا قال الخبير في إدارة السلامة المرورية جورج متني للـLBCI؟



التفاصيل في الفيديو أعلاه...