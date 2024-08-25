الراعي: المصالحة في المجتمع اللبناني هي السبيل لإنهاء "حرب المصالح الشخصية"

اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة يوم الأحد من الديمان أهمية المصالحة في المجتمع اللبناني، مشيرًا إلى انها السبيل لإنهاء "حرب المصالح الشخصية" التي وصفها بأنها أخطر من الحرب المسلحة.



كما اعلن ضرورة المصالحة الوطنية التي تتجلى في انتخاب رئيس يحمي الدستور والميثاق.

وأكد الراعي أن المصالحة تبدأ مع الذات بترميم العلاقة مع الله، وبتغيير المسلك والموقف والنظرة؛ وترتقي إلى مستوى المصالحة الإجتماعيّة بحلّ الخلافات والنزاعات وسوء التفاهم. ثمّ تنتقل إلى المصالحة السياسيّة بإعادة بناء دولة الوحدة الوطنيّة ودولة الحقّ والقانون الصالحة والعادلة.