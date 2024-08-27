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اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-27 | 13:41
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اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
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اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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