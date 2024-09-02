ضغط عمّالي على نتنياهو لإعادة الرهائن... تعطّل في الخدمات العامة

في اليوم الـ332 للحربِ على غزة، أُعلن في إسرائيل بدءُ إضرابٍ عام، تضامنا مع ذوي الأَسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلةِ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إبرامَ صفقة.



تفاصيلُ اكثر عن الاضراب الشامل الذي دعا اليه اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية، والذي دعت محكمة العمل الإسرائيلية الى إنهائه عند الثانية والنصف بالتوقيت المحلي.