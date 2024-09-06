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الذكاء الاصطناعي ينافس الأطباء في كشف الأورام
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-06 | 13:28
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الذكاء الاصطناعي ينافس الأطباء في كشف الأورام
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الذكاء الاصطناعي ينافس الأطباء في كشف الأورام
الذكاء الاصطناعي ينافس الأطباء في كشف الأورام
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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