الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تنازلات لبنانية متبادلة من شأنها إعادة فتح الملف الرئاسي

يزبك وهبة الكاتب: يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-06 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تنازلات لبنانية متبادلة من شأنها إعادة فتح الملف الرئاسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تنازلات لبنانية متبادلة من شأنها إعادة فتح الملف الرئاسي

تنازلات لبنانية متبادلة من شأنها إعادة فتح الملف الرئاسي
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

لبنانية

متبادلة

شأنها

إعادة

الملف

الرئاسي

LBCI التالي
خلافات عدة تعرقل التوصل للإتفاق الكامل بين إسرائيل وحماس... إليكم التفاصيل
تبريد المدن: إستراتيجيات عمرانية لمواجهة الحرارة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:36

الأمم المتحدة: الناشطة الأميركية التركية قُتلت بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
14:35

أكثر من ١٢ غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات كفرصير فرون صريفا وقعقعية الجسر مما تسبب بنشوب حرائق واسعة

LBCI
آخر الأخبار
14:12

غارتان على وادٍ بين فرون وصريفا

LBCI
أخبار دولية
14:12

الرئاسة الفرنسية: ماكرون بحث مع شولتس دعم أوكرانيا وضرورة تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مفاوضات صفقة الأسرى أمام طريق مسدود… وحاجة إلى جولة جديدة لبلينكن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:50

مطاردة تنتهي بمفاجأة صادمة... هرب من الشرطة بطريقة غير متوقعة وهكذا كُشف أمره!

LBCI
فنّ
2024-06-16

"الحياة معك مليئة بالحب والكثير من المرح... نحن نحبك"... هبة طوجي تعايد زوجها بعبارات مؤثرة (صورة)

LBCI
حال الطقس
2024-06-13

طقس حار يرافقنا... وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-20

المقاومة الإسلامية تنعى علي أحمد دقماق "يوسف ناجي" من مدينة النبطية في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها

LBCI
رياضة
13:40

نادي الرياضي إلى سنغافورة لتمثيل لبنان والقارة الصفراء في بطولة العالم للأندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مفاوضات صفقة الأسرى أمام طريق مسدود… وحاجة إلى جولة جديدة لبلينكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. إعتداءات جديدة تطال الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إصرار أميركيّ على بث جو إيجابيّ في شأن مفاوضات غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لتجنيب لبنان مفاعيل وضعه على اللائحة الرمادية ... منصوري يواصل مساعيه في لندن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تنازلات لبنانية متبادلة من شأنها إعادة فتح الملف الرئاسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في اسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
08:17

على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
06:14

العثور على ثلاثة أطفال في طرابلس

LBCI
منوعات
14:44

أمواج جرفت وحشًا بحريًا ضخمًا الى أحد شواطئ أستراليا... ولغز يلف طبيعته! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
00:21

المكتب الإعلامي لسلامة: نتمسك بمواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ونأمل من الجميع إحترامها

LBCI
فنّ
04:13

بقلب زهري والكثير من الحب... نادين الراسي: "أختي"! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:36

مصادر سياسية لـ"الأنباء الإلكترونية": هدف النواب الأربعة المنسحبين من التيار الحصول على غطاء بكركي في تحركهم المقبل

LBCI
فنّ
03:45

نجوى كرم تبهر الجمهور بـ "لوك" شعر جديد: ما اللون الذي اعتمدته؟ (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More