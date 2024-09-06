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بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها

تقارير نشرة الاخبار
2024-09-06 | 13:42
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بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها
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بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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