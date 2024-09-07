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o
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o
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o
متن
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تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-07 | 13:44
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تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
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تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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