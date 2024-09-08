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o
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لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-08 | 13:39
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لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
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لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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