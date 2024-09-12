تفاصيل جولة بوريل…

كانت الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان محور لقاءات الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في لبنان.



وأكد بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخاردية عبدالله بوحبيب أن لبنان يتأثر سلبًا بالأزمة السورية وحرب غزة، محذرًا من تصعيد إقليمي إضافي.