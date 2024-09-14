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الحكومة اللبنانية تشرع تعليم السوريين وتنسى تنظيم النزوح

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-14 | 13:36
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الحكومة اللبنانية تشرع تعليم السوريين وتنسى تنظيم النزوح
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الحكومة اللبنانية تشرع تعليم السوريين وتنسى تنظيم النزوح

 
 
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