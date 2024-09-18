بعد استشهاد نجله.. هكذا تبدو الصورة من دارة النائب علي عمار

اربع وعشرون ساعة على الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف حزب الله امس.



حتى الساعة، حصيلة الاعتداء 12 عشر شهيدا من بينهم اطفال واكثر من الفين وثمانمئة جريح.



اسرائيل لم تتبن العملية، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل في كلمة يلقيها غدا عند الخامسة، تخصص لأخر التطورات، فيما الحزب واصل اليوم نعي الشهداء ومن بينهم نجل النائب علي عمار الذي يشيع بعد قليل.