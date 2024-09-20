الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إليكم آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-20 | 14:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إليكم آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان...
0
min
إليكم آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان...
لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على القرى الحدودية على جبهة الجنوب مقابل استهداف حزب الله الجليل وصفد بأكثر من 130 صاروخاً.
وفي بيان أعلن حزب الله أنه هاجم مجددا بصواريخ كاتيوشا مقر المخابرات العسكرية الإسرائيلية بالمنطقة الشمالية "المسؤولة عن الاغتيالات".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
التطورات
الميدانية
لبنان...
التالي
بعد ليلة حامية... هكذا تبدو أوضاع القرى الحدودية
ملكة جمال لبنان تتسلم أولى جوائزها... سيارة Suzuki Fronx
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
الجانب الاميركي يسعى لتجنب أكثر وأكثر التصعيد في الجنوب اللبناني...نصر: ما يحصل لا يشبه السابق
تقارير نشرة الاخبار
14:28
الجانب الاميركي يسعى لتجنب أكثر وأكثر التصعيد في الجنوب اللبناني...نصر: ما يحصل لا يشبه السابق
0
آخر الأخبار
12:24
المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد حسين علي محسن غندور "نضال" من بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان
آخر الأخبار
12:24
المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد حسين علي محسن غندور "نضال" من بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
12:22
بايدن يقول إنه "يعمل" على إعادة السكان إلى بيوتهم في جنوب لبنان وشمال إسرائيل
أخبار لبنان
12:22
بايدن يقول إنه "يعمل" على إعادة السكان إلى بيوتهم في جنوب لبنان وشمال إسرائيل
0
آخر الأخبار
10:36
القناة 13 الإسرائيلية: رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل واعتراض 10 منها
آخر الأخبار
10:36
القناة 13 الإسرائيلية: رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل واعتراض 10 منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:03
نتنياهو يدعو لجلسة طارئة للكابينت عبر الهاتف لمناقشة التطورات الأخيرة
تقارير نشرة الاخبار
17:03
نتنياهو يدعو لجلسة طارئة للكابينت عبر الهاتف لمناقشة التطورات الأخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
استمرار رفع الأنقاض والبحث عن ناجين من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
16:58
استمرار رفع الأنقاض والبحث عن ناجين من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
المرشحان للإنتخابات الأميركية يحاولان إستمالة الناخبين اليهود
تقارير نشرة الاخبار
14:48
المرشحان للإنتخابات الأميركية يحاولان إستمالة الناخبين اليهود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
لغز الـPagers: من لبنان إلى تايوان وبلغاريا وصولًا إلى النرويج... وإختفاء أصحاب الشركات الوهمية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
لغز الـPagers: من لبنان إلى تايوان وبلغاريا وصولًا إلى النرويج... وإختفاء أصحاب الشركات الوهمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
02:47
هذا ما كشفه مصدر ديبلوماسي رفيع عن زيارة أوستن لإسرائيل (الجمهورية)
صحف اليوم
02:47
هذا ما كشفه مصدر ديبلوماسي رفيع عن زيارة أوستن لإسرائيل (الجمهورية)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
بعد ليلة حامية... هكذا تبدو أوضاع القرى الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
07:59
بعد ليلة حامية... هكذا تبدو أوضاع القرى الحدودية
0
آخر الأخبار
2024-09-17
المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد حسن أحمد محمد "مصطفى" مواليد عام 1992 من بلدة بلدة حبشيت في عكار
آخر الأخبار
2024-09-17
المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد حسن أحمد محمد "مصطفى" مواليد عام 1992 من بلدة بلدة حبشيت في عكار
0
أخبار دولية
08:13
إسرائيل تعلن تقديم طعن لدى الجنائية الدولية في مذكرة اعتقال نتانياهو
أخبار دولية
08:13
إسرائيل تعلن تقديم طعن لدى الجنائية الدولية في مذكرة اعتقال نتانياهو
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:03
نتنياهو يدعو لجلسة طارئة للكابينت عبر الهاتف لمناقشة التطورات الأخيرة
تقارير نشرة الاخبار
17:03
نتنياهو يدعو لجلسة طارئة للكابينت عبر الهاتف لمناقشة التطورات الأخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
استمرار رفع الأنقاض والبحث عن ناجين من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
16:58
استمرار رفع الأنقاض والبحث عن ناجين من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
14:51
بزشكيان يزور في ايران الجرحى اللبنانيين جراء تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان
أخبار لبنان
14:51
بزشكيان يزور في ايران الجرحى اللبنانيين جراء تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
المرشحان للإنتخابات الأميركية يحاولان إستمالة الناخبين اليهود
تقارير نشرة الاخبار
14:48
المرشحان للإنتخابات الأميركية يحاولان إستمالة الناخبين اليهود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
لغز الـPagers: من لبنان إلى تايوان وبلغاريا وصولًا إلى النرويج... وإختفاء أصحاب الشركات الوهمية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
لغز الـPagers: من لبنان إلى تايوان وبلغاريا وصولًا إلى النرويج... وإختفاء أصحاب الشركات الوهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
ماكرون حمّل نتنياهو مسؤولية فيما يحصل
تقارير نشرة الاخبار
14:34
ماكرون حمّل نتنياهو مسؤولية فيما يحصل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
الجانب الاميركي يسعى لتجنب أكثر وأكثر التصعيد في الجنوب اللبناني...نصر: ما يحصل لا يشبه السابق
تقارير نشرة الاخبار
14:28
الجانب الاميركي يسعى لتجنب أكثر وأكثر التصعيد في الجنوب اللبناني...نصر: ما يحصل لا يشبه السابق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
لبنان ينتظر من مجلس الأمن إدانة واضحة للعدوان الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
14:27
لبنان ينتظر من مجلس الأمن إدانة واضحة للعدوان الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مشاورات أمنية إسرائيلية صودق خلالها على خطوات هجومية استثنائية على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مشاورات أمنية إسرائيلية صودق خلالها على خطوات هجومية استثنائية على لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:32
معلومات للـLBCI: الاستهداف الاسرائيلي كان لاجتماع قيادات عسكرية من حزب الله في الطابق الثاني تحت الارض من المبنى المستهدف وتم إخراج شخص على قيد الحياة
خبر عاجل
14:32
معلومات للـLBCI: الاستهداف الاسرائيلي كان لاجتماع قيادات عسكرية من حزب الله في الطابق الثاني تحت الارض من المبنى المستهدف وتم إخراج شخص على قيد الحياة
2
خبر عاجل
09:25
معلومات أولية للـLBCI تشير الى ان المستهدف في الغارة على مبنى في الضاحية قد يكون القائد العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل
خبر عاجل
09:25
معلومات أولية للـLBCI تشير الى ان المستهدف في الغارة على مبنى في الضاحية قد يكون القائد العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل
3
خبر عاجل
09:22
القناة 12 الاسرائيلية: بحسب التقارير فإن الغارة الاسرائيلية استهدفت اجتماعًا داخل المبنى المستهدف في الضاحية بين مسؤولين فلسطينيين ومسؤولين من حزب الله
خبر عاجل
09:22
القناة 12 الاسرائيلية: بحسب التقارير فإن الغارة الاسرائيلية استهدفت اجتماعًا داخل المبنى المستهدف في الضاحية بين مسؤولين فلسطينيين ومسؤولين من حزب الله
4
خبر عاجل
09:03
مصدران أمنيان لـ"رويترز": الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
09:03
مصدران أمنيان لـ"رويترز": الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
5
خبر عاجل
08:53
أنباء عن دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:53
أنباء عن دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية
6
خبر عاجل
09:09
القناة 12 الاسرائيلية: مسؤول كبير جدا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الاسرائيلي
خبر عاجل
09:09
القناة 12 الاسرائيلية: مسؤول كبير جدا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الاسرائيلي
7
أخبار لبنان
17:10
حزب الله: استشهاد القائد الكبير الحاج إبراهيم عقيل
أخبار لبنان
17:10
حزب الله: استشهاد القائد الكبير الحاج إبراهيم عقيل
8
آخر الأخبار
12:23
عدد من الاشخاص الذين كانوا في المبنى المستهدف بالضاحية الجنوبية في عداد المفقودين وهم تمام دقدوقة وربيع الموسوي ورولا دقدوقة وفاطمة توبة بالاضافة إلى ربيع البنى
آخر الأخبار
12:23
عدد من الاشخاص الذين كانوا في المبنى المستهدف بالضاحية الجنوبية في عداد المفقودين وهم تمام دقدوقة وربيع الموسوي ورولا دقدوقة وفاطمة توبة بالاضافة إلى ربيع البنى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More