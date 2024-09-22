الاجواء بعد قصف حزب الله لشمال إسرائيل

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله قائلاً "إذا لم يفهم الحزب هذه الرسالة، فأنا أعد بأنه سيفهمها". مضيفاً "وجهنا لحزب الله خلال الأيام الأخيرة الماضية سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها".



بدوره، اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ان إسرائيل ستواصل عملياتها ضد حزب الله "حتى يعود سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، وفق تعبيره.



كلام نتنياهو وغالانت، والاجواء بعد قصف حزب الله لشمال إسرائيل في الفيديو اعلاه...