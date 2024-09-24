نقل عدد من الجرحى ليلا إلى مستشفيات بيروت... وأقسام جديدة بمستشفى رفيق الحريري

وصل عدد كبير من الجرحى جراء القصف الاسرائيلي على الجنوب والبقاع، إلى مستشفيات بيروت والشوف ليل الاثنين -الثلاثاء، إذ تعذر عليهم الوصول نهارا بسبب زحمة السير الخانقة.



وفي السياق، سيتم اليوم افتتاح أقسام إضافية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلبية حاجة المرضى والجرحى: قسم مخصص للعناية الطبية للجرحى وسيستقبل 200 مريض كل يوم، وقسمان آخران يضمان 32 سريرا كل قسم لاستيعاب الجرحى.