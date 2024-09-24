طرابلس... إحدى المناطق التي تستقبل نازحين جنوبيين

وصل عدد من النازحين الجنوبيين الى مراكز الايواء في طرابلس، هربا من القصف الاسرائيلي على قراهم في الجنوب والبقاع.



يُذكر أن أكثر من 150 مدرسة في لبنان فتحت ابوابها أمام النازحين