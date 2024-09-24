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الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي

تقارير نشرة الاخبار
2024-09-24 | 02:48
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الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي
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الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي

عُرض على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلا، اقتراحان: الاول ينص على تركيز الخطط والهجمات بشكل متواصل على لبنان، أما الثاني فأن يتم المخطط بشكل تدريجي.

وقد اختار نتنياهو تنفيذ العمليات بشكل تدريجي كوسيلة لمنع توسع الحرب إلى حرب إقليمية وشاملة.

وحصلت اسرائيل على دعم كبير من أميركا والمصادقة على العملية الجوية على لبنان. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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