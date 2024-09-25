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نازحون من دون أمن غذائي في صور وآخرون ينامون في الحدائق والطرقات
الكاتب:
إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-25 | 14:25
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نازحون من دون أمن غذائي في صور وآخرون ينامون في الحدائق والطرقات
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نازحون من دون أمن غذائي في صور وآخرون ينامون في الحدائق والطرقات
نازحون من دون أمن غذائي في صور وآخرون ينامون في الحدائق والطرقات
*
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