لا وقف لإطلاق النار في الشمال وفق كاتس... ووراء الموقف الإسرائيليّ خلفيات

بعد تفاؤل ساد خلال الساعات الماضية في شأن خرق دبلوماسيّ قد يفضي إلى وقف النار موقتًا في الحرب المفتوحة على لبنان، جاء الموقف الإسرائيليّ ليعيد المشهد الى تأزمه.ففي بيان صادر عن مكتب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو الذي توجه الى نيويورك، إنّ ما يحكي عن إتفاق غير صحيح، وإنه لم يرد على المقترح الصادر عن الرئيسين الأميركيّ والفرنسيّ لوقف النار، موضحاً أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة القتال بكامل قوته في الوقت الحاليّ.وزير الخارجية الإسرائيليّ يسرائيل كاتس رفض بدوره المقترح قائلًا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال، وسنواصل القتال ضد حزب الله بكل قوتنا حتى النصر والعودة الآمنة لسكان الشمال.