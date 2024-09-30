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عشرات الشهداء من بينهم الفرق الإسعافية في بعلبك

تقارير نشرة الاخبار
2024-09-30 | 06:55
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عشرات الشهداء من بينهم الفرق الإسعافية في بعلبك
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عشرات الشهداء من بينهم الفرق الإسعافية في بعلبك

عشرات الشهداء من بينهم الفرق الإسعافية في بعلبك
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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