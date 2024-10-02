بعد بيانات حزب الله... هكذا تبدو الصورة في الداخل الاسرائيليّ

في حدث أمنيّ ميداني صباح اليوم، أعلن حزب الله في بيان أنّ قواته تصدت لقوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة العديسة وأجبرتها على التراجع واشتبكت معها وكبدتها خسائر.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوحدة 669 في الجيش الإسرائيليّ عملت على إخلاء الجرحى عند الحدود الشمالية مع لبنان ونقلهم إلى مستشفى رمبام في حيفا.



وفي السياق، أعلن "حزب الله" عن استهداف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، و"تجمعًا لِقوات العدو في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان"، محققًا إصابات مباشرة.