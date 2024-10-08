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كما كل ليلة ... الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-08 | 16:11
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كما كل ليلة ... الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية
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كما كل ليلة ... الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية

بعد مرور ساعة تقريبا على تحذير جديد وجّهه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية، شنّ الجيش الاسرائيلي غارات على منطقتي الكفاءات والرويس.

يُذكر أن الهدوء كان سائدا تقريبا منذ الساعة الواحدة من بعض ظهر الثلاثاء.
 
 
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