طعن في الخضيرة وقصف على حيفا واسرائيل تواصل حربها ... اليكم المشهد من الداخل الاسرائيلي

للمرة الثالثة في أسبوعين، تشهد الضفة عمليات أمنية، وهذه المرة عملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب، أسفر حتى الآن عن عدد من الإصابات.



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