الخارجية التركية تجلي رعاياها من لبنان عبر البحر

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل أنها "منظمة صهيونية إرهابية" بسبب الهجمات التي تشنها على غزة ولبنان، وكرر انتقاده للقوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بسبب دعمها لإسرائيل.



في هذا الوقت، كانت الخارجية التركية تجلي رعاياها من لبنان عبر البحر.