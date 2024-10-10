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25
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
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o
كسروان
26
o
متن
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القصف على البقاع أدى إلى استشهاد 6 أشخاص... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-10 | 07:20
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القصف على البقاع أدى إلى استشهاد 6 أشخاص... اليكم التفاصيل
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القصف على البقاع أدى إلى استشهاد 6 أشخاص... اليكم التفاصيل
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