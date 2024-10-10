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رأس الناقورة يدخل خريطة التوغل العسكري الإسرائيلي... تدمير دبابة ومنع سحب الإصابات

إدمون ساسين الكاتب: إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-10 | 13:51
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رأس الناقورة يدخل خريطة التوغل العسكري الإسرائيلي... تدمير دبابة ومنع سحب الإصابات
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رأس الناقورة يدخل خريطة التوغل العسكري الإسرائيلي... تدمير دبابة ومنع سحب الإصابات

 
 
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