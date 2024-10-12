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سلسلة غارات استهدفت صور اليوم

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-12 | 08:38
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سلسلة غارات استهدفت صور اليوم

سلسلة غارات استهدفت صور اليوم
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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