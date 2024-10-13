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كتانة للمسعفين: أنتم لستم فقط أبطال الصليب الأحمر اللبناني بل أنتم نبض لبنان... وسنظل معكم

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-13 | 07:54
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كتانة للمسعفين: أنتم لستم فقط أبطال الصليب الأحمر اللبناني بل أنتم نبض لبنان... وسنظل معكم
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كتانة للمسعفين: أنتم لستم فقط أبطال الصليب الأحمر اللبناني بل أنتم نبض لبنان... وسنظل معكم

صباحا، إستهدفت غارة أحد المنازل في بلدة صربين في جنوبي لبنان.

وبعد توجه فرق الصليب الأحمر الى المكان للبحث عن مصابين ونقلهم الى المستشفيات، بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونفيل لتحريك سيارتين للصليب الأحمر اللبناني الى النقطة المستهدفة، تم استهداف المنزل للمرة الثانية، فأصيب أربعة مسعفين برضوض، ولحقت اضرار بالسيارتين، فجرى نقل المسعفين الى مستشفى تبنين وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وحالتهم لا تدعو للقلق، بحسب بيان صادر عن الصليب الأحمر.

الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد عبر الـLBCI أن فرق الصليب الأحمر لم تتمكن بعد من تنفيذ المهمة لكنه ما زال على تواصل مع اليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وعلى ضوء هذه الحوادث المتكررة التي يتعرض لها المسعفون، توجه كتانة الى مسعفي الصليب الأحمر برسالة قال فيها: "أنتم لستم فقط أبطال الصليب الأحمر اللبناني، بل أنتم نبض لبنان، روحه الحية وصوت ضميره، رسالتكم في الإنسانية، وفي التضحية، وفي إنقاذ الأرواح وحفظ كرامة الإنسان هي الرسالة الأسمى والأقدس. نعدكم بأننا سنظل معكم، ليس فقط اليوم ولا غدًا، بل إلى الأبد. سنقف إلى جانبكم، نتقاسم معكم عبء المسؤولية، أنتم من تواجهون العتمة بأيديكم الممتدة لإنقاذ الإنسان المقهور أمام وحشية الحرب العمياء."
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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