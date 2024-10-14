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معارك ضارية على مختلف المحاور عند الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-14 | 06:56
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معارك ضارية على مختلف المحاور عند الحدود الجنوبية
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معارك ضارية على مختلف المحاور عند الحدود الجنوبية
العملية النوعية التي نفذها حزب الله في حيفا، أتت بالتوازي مع استمرار المعارك الضارية على مختلف المحاور عند الحدود الجنوبية. كذلك لم يتوقف القصف الإسرائيلي للبلدات الجنوبية، ليلاً قبل أن ينشر الجيش الإسرائيلي تهديداً جديداً ل 26 بلدة ومدينة في الجنوب.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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