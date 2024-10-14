معارك ضارية على مختلف المحاور عند الحدود الجنوبية

العملية النوعية التي نفذها حزب الله في حيفا، أتت بالتوازي مع استمرار المعارك الضارية على مختلف المحاور عند الحدود الجنوبية. كذلك لم يتوقف القصف الإسرائيلي للبلدات الجنوبية، ليلاً قبل أن ينشر الجيش الإسرائيلي تهديداً جديداً ل 26 بلدة ومدينة في الجنوب.