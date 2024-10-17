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محاولة تسلل اسرائيلية واستهداف آليات عسكرية في اللبونة- جل العَلَم

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-17 | 03:26
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محاولة تسلل اسرائيلية واستهداف آليات عسكرية في اللبونة- جل العَلَم
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محاولة تسلل اسرائيلية واستهداف آليات عسكرية في اللبونة- جل العَلَم

شهِد ليل الجنوب أمس ولاسيما في قرى القطاع الغربي ومحيط مدينة صور، غاراتٍ مكثفةً للطيرانِ الحربي والمسيّر وقصفٍ مدفعي طاولَ قرى القطاع وأدى إلى وقوع ما يزيد عن ستةِ 6 شهداء. 

وتمكنت المقاومة، فجرا من استهدافِ آلياتٍ عسكرية في منطقةِ اللبونة- جَلَ العَلَم.

إليكم تفاصيل الاشتباكات الليلة والقصف الإسرائيلي...
 
 
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