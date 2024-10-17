سلسلة غارات اسرائيلية على بعلبك والهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا

وفي ميدان البقاع، غاراتٌ ليليلة على بعلبك والهرمل وعلى المنطقةِ الحدودية مع سوريا لناحيةِ القصر - الحرف.

كما طال القصف سهل يونين-شَعَت وسهل طاريا غربي بعلبك، إضافةً إلى بلدة سَرعين، ما ادى إلى سقوطِ شهداء وجرحى.