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صور تظهر حجم الدمار في بلدة عيتا الشعب... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-17 | 13:25
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صور تظهر حجم الدمار في بلدة عيتا الشعب... اليكم التفاصيل
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صور تظهر حجم الدمار في بلدة عيتا الشعب... اليكم التفاصيل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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