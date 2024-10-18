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اغتيال السنوار لا يزال يتفاعل داخل إسرائيل

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-18 | 06:41
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اغتيال السنوار لا يزال يتفاعل داخل إسرائيل
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اغتيال السنوار لا يزال يتفاعل داخل إسرائيل

قضية استشهاد رئيس المكتب السياسي في حماس يحيى السنوار لا تزال تتفاعل داخل إسرائيل، وسط تحليلات متناقضة عن مصير مفاوضات الأسرى. 

 

الحدث اللافت اليوم كان عند الحدود الإسرائيلية: اعلن الجيش الإسرائيلي إنه رصد ما وصفه "بعدد من المخربين" عبروا من الأردن إلى المنطقة الواقعة جنوبي البحر الميت وتمكن من تحييد اثنين منهم بعدما أطلقا النار على القوات.

 

واضاف أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس ان قوات جيش الدفاع الاسرائيلي هرعت  إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها.

 

قيادي في حماس يؤكد "عدم إمكان القضاء" على الحركة من دون أن يؤكد مقتل السنوار.

     

قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم الجمعة لوكالة فرانس برس إنه "لا يمكن القضاء" على الحركة، من دون أن يؤكد مقتل رئيس المكتب السياسي في حماس يحيى السنوار الذي أعلنت إسرائيل قتله أمس.

 
 
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