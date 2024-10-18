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مقدّمة النشرة المسائيّة 18-10-2024

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-18 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 18-10-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 18-10-2024

هل لبنان على أبواب أزمة ديبلوماسية مع إيران؟ إذا كان الموقف الإيراني غير مفاجئ ، لأن الجمهورية الإسلامية معتادة على مثيله في لبنان ، فإن المفاجئ ، وحتى النادر، موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 
يقول رئيس البرلمان الإيراني: ان إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل.
 
لم يكد يصدر هذا الموقف للمسؤول الإيراني ، في صحيفة " لو فيغارو " الفرنسية ، حتى عاجله الرئيس ميقاتي بردٍّ عالي السقف ، عبر فيه عن استغرابه لهذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان .
 
ويتابع ميقاتي : موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه ، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية.
 
ميقاتي ذهب ابعد من ذلك فطلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب استدعاء القائم بالأعمال الايراني في بيروت والاستفسار منه عن موقف قاليباف... ولاحقًا صدرت توضيحات إيرانية مفادها أن ما نقلته لو فيغارو لم يكن دقيقًا.
 
ميدانيًا، وغداة مقتل يحيى السنوار كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الجمعة إن إسرائيل تقدر عدد قتلى حزب الله بنحو 1500 رجل.
 
وقال هاليفي للقوات البرية في جنوب لبنان "هناك أضرار جسيمة، ويتم القضاء على تسلسل قيادة كامل، وحزب الله يخفي قتلاه، ويخفي قادته القتلى.
في ملف السنوار، ارتدادات مقتله مازالت تتوالى، وأسئلة كثيرة بعد : مَن سيخافه ؟ مَن سيتولى التفاوض في ملف الأسرى؟ كيف سينعكس مقتله على الأداء العسكري لحماس؟ 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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