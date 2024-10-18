الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حزب الله يقصف الداخل الإسرائيلي... تفاصيل عن هجومي صفد وخليج حيفا

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-18 | 13:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حزب الله يقصف الداخل الإسرائيلي... تفاصيل عن هجومي صفد وخليج حيفا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حزب الله يقصف الداخل الإسرائيلي... تفاصيل عن هجومي صفد وخليج حيفا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

حزب الله

صفد

حيفا

LBCI التالي
التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل
في معمل الشيخة امال مونة حاصبيا تعطي الخيرات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:59

مسؤول في وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": عدد من المدنيين قضوا جوعا وعطشا داخل منازل في جباليا بسبب الحصار المستمر

LBCI
آخر الأخبار
17:59

مسؤول في وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": جثث عشرات الشهداء منتشرة في شوارع جباليا بفعل القصف المستمر

LBCI
آخر الأخبار
17:44

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية

LBCI
آخر الأخبار
17:36

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

حريق كبير في محمية صور الطبيعية جراء القصف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ميلوني تلتقي ميقاتي وبري... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

ارتفاع أسعار عقود تأمين السفن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إيران تبدي استعدادها للتفاوض مع فرنسا حول الـ1701... وميقاتي في المرصاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-17

خضرا للـLBCI: نحن بحاجة إلى سلاح الدولة الشرعيّ وكل مكوّن في لبنان شكّل خبرته في السياسة ونحن في قمة الظرف المناسب للعودة إلى الوطن

LBCI
آخر الأخبار
15:18

المقاومة الإسلامية: ‏استهدفنا دبابة ميركافا في محيط موقع العباد بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

LBCI
أخبار لبنان
14:38

حمية للـLBCI: الحكومة تسعى من خلال اتصالاتها لتحييد المرافق العامة عن الاستهداف الاسرائيلي والقلق موجود

LBCI
فنّ
10:58

ريتا حايك: "رح ابقى بلبنان ورح موت بلبنان"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:20

الأب طوني إلياس نفى عبر الـLBCI ما تردد عن عملية إخلاء للسكان من رميش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ميلوني تلتقي ميقاتي وبري... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

ارتفاع أسعار عقود تأمين السفن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إيران تبدي استعدادها للتفاوض مع فرنسا حول الـ1701... وميقاتي في المرصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إسرائيل تطلق مسابقة لتطوير تقنيات اعتراض الطائرات المسيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

حزب الله يقصف الداخل الإسرائيلي... تفاصيل عن هجومي صفد وخليج حيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الـLBCI في الماري وأهلها بين موسم الزيتون وصرخة تأمين الكهرباء والاتصالات والمياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

المعارك المستمرة على الحدود...اليكم الصورة من الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الموقف الأميركي في مرحلة ما بعد السنوار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:20

ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:05

أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
09:41

أدرعي ينشر فيديو للحظة قصف المبنى الذي تحصن في داخله السنوار

LBCI
أمن وقضاء
08:17

بيان للجيش: للتنبّه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية!

LBCI
أخبار لبنان
04:42

ميقاتي طلب من بو حبيب استدعاء القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت على خلفية حديث قاليباف

LBCI
اقتصاد
02:07

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
03:06

تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من والى بيروت من 21 الى 26 تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
02:54

مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: قبل مقتل السنوار كان هناك عمل لعقد قمة موسعة تضم السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان وتم الاتفاق على عقدها في البحر الميت لدعم الأردن أيضًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More